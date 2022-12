Preocupación en Gran Hermano: Thiago se enteró de la situación de su papá

https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1602464193172885504 #SiemprePrimero



THIAGO EN EL PARTICIPANTE EN CRISIS EN LA CASA



Para los supuestos “influencers de GH” que hasta llevan a sentarse en Tv, no tenian esta data. Les venden #GranHermano #GH2022 #GH22 pic.twitter.com/JL9tTbwOSS — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) December 13, 2022

Algunos dicen que los implicados son Coti y Conejo, ya que los llamaron al confesionario. Mientras que el periodista Nacho Rodriguez comentó que Thiago fue el que tuvo una fuerte crisis.

Según comentó en sus redes sociales, el participante habría recibido información externa, donde hablaban de la situación de su padre, lo que hizo que tenga un brote y la transmisión debió cortarse por varias horas.

https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1602466372096753666 Le tiraron info desde afuera… sos el primero en saber! — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) December 13, 2022

Por otro lado, Daniela se juntó en el jardín a hablar con Julieta y Marcos, y les contó que les tiraron recortes con titulares de medios de noticias hablando de la situación judicial del papá de Thiago.

Esto puso muy violento al joven de 19 años, que no pudo ser contenido por sus compañeros ya que entró en shock. Luego, tuvo una charla con el psicólogo, donde le explicó que si no se lo dijeron fue porque no era nada grave y que ya estaba todo solucionado.

Por otro lado, se especula con que Thiago abandone la casa este domingo, a raíz de esta situación y porque se siente muy angustiado.