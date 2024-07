¿Qué pasó? Licha Navarro contó que lo echaron del grupo de WhatsApp de Gran Hermano

Todo comenzó cuando Pía Shaw confesó: "A Licha lo sacaron de uno", haciendo referencia a con quién se hablaban los distintos participantes una vez fuera del certamen. Y, como Licha justo estaba en el piso del programa con Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Martín Ku aprovechó para aclarar lo sucedido.

licha grupo

En este sentido, el ex hermanito explicó: “A mí del grupo exclusivo de jugadores me sacaron. Cuando anunciaron quiénes entraban a la casa, hubo un descontento por algunas personas de que entrábamos. A Isabel, Chula y a mí nos eliminaron”. Aún así, pese a que está disconforme con la decisión de sus compañeros, decidió no armar un nuevo escándalo al respecto.

De hecho, cuando le preguntaron quién fue el encargado de eliminarlo, afirmó: “Terminó el programa. Prefiero no generar esa discordia”, cerrando así el tema. De todas maneras, con esto, una vez más dejó en evidencia que a diferencia de la edición anterior, los miembros de este grupo no tienen una relación en buenos términos.

No obstante, Licha es parte de Los Bros y tanto con Bauti como con Nico y Martín sigue manteniendo la buena relación. Es más, ya se dejaron ver juntos los cuatro más de una vez.