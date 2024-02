Gran Hermano: qué sanción recibirán las participantes por romper el aislamiento

A raíz de esto, las redes sociales estallaron y pidieron duras represalias contra las participantes. Si bien Santiago del Moro anunció que habrá sanciones, la gente especula con que no será nada grave.

QUÉ SANCIÓN PODRÍAN RECIBIR LAS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO

El usuario de Twitter Pabloschi contó que hubo reuniones en donde se pidió la expulsión directa, pero que finalmente no será nada extremo.

Alguien muy importante de la produccion quiere expulsion. Hay reunion en este momento #GranHermano — Plo (@pabloschi) February 12, 2024

"Alguien muy importante de la producción quiere expulsión. Hay reunión en este momento", escribió primero. Luego, agregó: "Bueno, no se animan y nos conforman con boludeces como no participar en lider y placa con suerte etc. Las sanciones son un chiste y eso hace que pierda gracia y credibilidad el juego".

Bueno, no se animan y nos conforman con boludeces como no participar en lider y placa con suerte etc. Las sanciones son un chiste y eso hace que pierda gracia y credibilidad el juego. #GranHermano — Plo (@pabloschi) February 12, 2024