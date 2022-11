Gran Hermano: qué significa "Opama", la palabra que instaló Coti

"Ya está igual. No sé, ¿Qué dijo él ahora?", dijo Romina, que estuvo al lado de Alfa durante el ataque de La Tora. "Yo no dije nada. No hablé yo", se defendió el jugador de 60 años. "Sigue tirando comentarios", acotó Coti, cansada.

"Bueno, opama. Nosotros en Corrientes decimos opama. Opama significa 'terminó'". "Listo", pidió la joven.

https://twitter.com/majoocampo_/status/1591992551199883264 COTI DICIENDO OPAMA ORGULLO PARAGUAYO pic.twitter.com/jptGRZagYz — • • (@majoocampo_) November 14, 2022