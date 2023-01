"Queso rachado": el palito de Romina de Gran Hermano para Coti durante el karaoke

Las participantes del certamen de convivencia estaban cantando muy divertidas el tema elegido hasta que, en determinado momento, Romina se acordó de su excompañera Constanza 'Coti' Romero, que hace poco más de tres semanas dijo adiós a la casa más famosa del país.

Cabe recordar que el reconocido tema de Leiva dice en su estribillo: "Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora", haciendo alusión a una traición amorosa por parte de una amiga a otra. Pero la mamá de Mía, Felicitas y Nina recordó a la correntina por su 'traición' al realizar la nominación espontánea a Julieta Poggio y Daniela Celis, cuando el grupo que conformaban las cuatro se habían prometido no nominarse entre ellas.

"Queso RACHADO para las empanadas", gritó Romina, luego de terminar la canción e, inmediatamente, todas las chicas comenzaron a reír porque se dieron cuenta a quién iba dirigido el 'palito', ya que la mujer oriunda de Moreno estaba emulando el acento correntino de Coti Romero, popularizado cuando la influencer dijo en una oportunidad "que se vaya", lo que terminó sonando como "que se vacha".

¿Qué dirá Coti de esto?