Quién es Coti, la que juega con los hombres y habla con Dios

Coti contó que tiene un tatuaje especial de una ocasión en la que "Dios le habló", y dio a conocer la estrategia con la que busca ser la tercera mujer ganadora de Gran Hermano Argentina después de Marianela Mirra y Viviana Colmenero.

"No me va a molestar en la casa que la gente me mire porque no quiero ser espectadora, quiero ser protagonista", declaró Coti.