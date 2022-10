Gran Hermano: a quién votó cada uno de los participantes para la nominación

NACHO: 2 para Walter "porque hubo un par de reacciones y contestaciones" que no comparte y 1 para Marcos porque "me pareció raro, no tuve mucho feeling".

AGUSTÍN: 2 para María Laura "porque es con la que menos he podido congeniar y porque no sé si puede aportar a la casa" y 1 para Juan "porque lo noté raro y con actitudes que no me gustaron" fueron los votos de un aparente "estratega en silencio".

JULIETA: "Me encantaría poder nominar a quien no puedo: Martina. Se la pasó durmiendo desde que llegó y no me cayó bien algo que me dijo de mis seguidores", indicó primero la jugadora que, luego decidió darle 2 para Juan y 1 para Tomás. "No sé nada de él" y "no me cabe mucho su actitud y está metido en su personaje" fueron sus motivos, respectivamente.