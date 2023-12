Gran Hermano: quiénes entran este martes a la casa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1734650001547001951&partner=&hide_thread=false HOY a las 22:30hs vamos a conocer a los dos nuevos integrantes de #GranHermano Además, viviremos la primera prueba del líder Con @santiagodelmoro por Telefe Mirá gratis las 24hs por @directvla @dgo_latam pic.twitter.com/6zjadbJXvt — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Rápidamente, en las redes sociales comenzaron las especulaciones acerca de quiénes son los posibles nombres que podrían entrar a la casa en la gala de hoy. Y entre ellos resaltaron dos: Milky Dolly y Anto Pane, influencers que han adquirido reconocimiento por sus videos y comentarios en las redes sociales.

Lo cierto es que, por el momento, Milky Dolly descartó la posibilidad de que esto ocurra. Lo hizo por medio de una historia de Instagram, donde se mostró molesta por no haber podido entrar a la casa: "Estoy igual de indignada que ustedes. ¿Cómo no voy a entrar a GH? Dale, ¡soy la televisión argentina pura!". De todas formas, Anto Pane no hizo menciones al respecto, lo que levantó las sospechas de que sea una de las elegidas para ingresar al reality de Telefe.

Quiénes entraron a Gran Hermano este martes

Tal como había anunciado Santiago del Moro en el debut, este martes se produjeron dos ingresos más a la casa de Gran Hermano, y el primero fue el de Sabrina, que se hace llamar "la Barbie camionera"; mientras que el segundo fue Bautista, rugbier y "tincho" uruguayo.