Revelan el mensaje que el novio de Sabrina de Gran Hermano le envió a su pareja

“Hay una serie de líos internos con los mensajes de los familiares de los chicos de Gran Hermano y Telefe que no te puedo explicar, sobretodo con el mensaje que Brian, el novio de Sabrina le había dejado y no se expuso al aire”, comenzó diciendo Etchegoyen.

Qué dice el mensaje del novio de Sabrina de GH

sabrina

Y agregó “A ver, el tema es así: a mí lo que me cuentan desde adentro de Telefe es que había un mensaje del novio de Sabrina para ella que a último momento se decidió no poner. La producción está molesta con algunas actitudes del novio en redes me decían, los tildó de manipuladores y eso no gustó”.

“Los mensajes de los familiares se vienen pensando hace tiempo y le habían pedido un mensaje al novio de Sabrina pero con todo lo que ocurrió con Alan decidieron apartar ese mensaje por lo que decía y pedirle uno a su mamá”, expuso el periodista.

Etchegoyen profundizó aún más, “El tema de fondo acá es que con todo el escándalo que hay afuera con Sabrina y su novio, desde la producción deciden que no vaya ese mensaje y además en clara venganza, si quieren, con las palabras que tuvo Brian para con el programa en estos últimos”

Y concluyó diciendo: “Al debatir esto en el grupo de trabajo decidieron acudir a la madre de Sabrina y si exponer ese mensaje positivo”.