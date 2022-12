Romina cruzó con todo a Agustín: "Mirá cómo le hablás a una mujer"

"Vos vas con todos los chiquitos a comerles la cabeza. Te creés superior. Cuando dijiste que mi marido y yo nos robábamos todo ¿por qué no me lo dijiste en cara? Mirás las bombachas de las chicas y me mirabas cuando conté que me sacaba leche", le retrucó la diputada.

Él le advirtió que no puede "ganar todas las pruebas del líder", a modo de amenaza. "Mirá cómo le hablás a una mujer. ¿Pelotuda me decís? Sos un embrollero, caradura", sentenció ella.

¿La charla de #GranHermano no hizo efecto? Agustín y Romina tuvieron una picante discusión



Seguí #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji3rma pic.twitter.com/ZKqYbwVZ8M — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 5, 2022