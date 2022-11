Romina de Gran Hermano fue fulminante con Juliana

Según la charla que mantuvo Romina con Julieta y Daniela, una de las posibles eliminadas el próximo domingo, la novia de Maxi dio una ofensiva mirada sobre la lejanía la ex diputada y sus niñas tras entrar al reality. "La placa que viene voy a votar con unas ganas, ya quiero que sea miércoles. Lo peor que me pueden decir es que me toquen ahí, esa parte no", comentó.

"Sabe que es tu punto débil", acotó Daniela con enojo por la charla que presenció en la habitación de las mujeres. Además, la política se sinceró sobre sus sentimientos: "Estaba por llorar, me callé".

Al igual que ocurrió en otras oportunidades desde que entró a " Gran Hermano 2022", recordó sus motivos para participar del juego. "Me quiere dejar mal a mí. Yo no dejo a mis hijas, yo me tengo fe en esto y espero que después de acá me vaya bien". Por último, recordó sus sensaciones ante lo dicho por Juliana: "No respondí porque iban a terminar mal las cosas, preferí callarme la boca".