Romina de Gran Hermano se confesó con Nacho por la prueba del líder: "No quería tener que..."

Por esta razón, Romina Uhrig tomó una difícil decisión en las últimas horas, que luego tuvo que explicarle a Nacho Castañares, con quien competían en la final de la prueba de líder de esta semana.

Sucede que la exdiputada se dejó vencer por el madrileño en el reto que tuvieron que realizar este martes, ante lo cual el joven le preguntó: "¿Por qué saltaste? Vos me decías: ¿salto, salto? Y yo te decía sí, pensando que estabas jodiendo", confesó el participante.

Inmediatamente, la mamá de Mía, Felicitas y Nina dio sus razones: "Estaba re bien, ni transpirada estaba, pero no quería tener que zafar de vuelta, Nacho".

Sorprendido por la respuesta de su compañera de convivencia, Nacho le agradeció el gesto y Uhrig siguió explicando: "No, bolu... ¿De qué? Por ahí me ganabas, por ahí vos seguías muchísimo más también. Pero es como decir: zafar, zafar, zafar... Me ponía a pensar: '¿Voy a estar una semana más pensando si la gente me banca o no?', así como vengo desde la semana pasada, cuando me salvó el primo. Si me tengo que ir este domingo, me voy, ya está... Si la gente no me banca, pero no voy a estar esquivándole ni en pedo. Mi cabeza pensaba y pensaba".

Al escuchar los fundamentos de la decisión de Romina, Nacho la elogió: "Me re gusta ese pensamiento tuyo, Romi. Cualquiera hubiera dicho 'no, mejor, zafo y me quedo'", afirmó, al mismo tiempo que Julieta Poggio acotó: "Lo que pasa es que ya Romi zafó dos veces por líder y salvación, yo también estaría así ahora".

"No me gusta zafar, posta, realmente", sostuvo la oriunda de Moreno, y concluyó: "Una semana más pensando si me bancan o no, no quería".