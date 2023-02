Gran Hermano: Romina y su sobrino quedaron al borde de la eliminación

En esta situación se encontrarían en este momento Romina y Fabián, el sobrino de la participante que ingresó, de alguna manera, en representación de las hijas de la ex diputada. Una charla entre ambos en las últimas horas encendio todas las alarmas en la producción de Gran Hermano.

En esa charla, Fabián le dio una información del afuera que no debería haberle dado. “Le delegué mi responsabilidad a Abril de lo que me dejaste encargado”, le dijo Fabián a Romina, que se mostró claramente alterada, y expresó que esperaba que no se "mande una cagada". En medio del misterio, Fabián agregó: “Le dejé marcado. Le dije: ‘Seguí el protocolo que hago yo acá’”.

Tras la charla, ambos fueron alertados por Gran Hermano: "Está prohibido", expresó. ¿Quedaron Romina y Fabián al borde de la eliminación?