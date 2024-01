Rosina de Gran Hermano entró en crisis y quebró en llanto: "Me toman de punto"

Luego, Lucía intentó defenderse y aclaró: "Vos repetís mucho la palabra 'no te entiendo, no te entiendo' y nos da gracia. Pero no es que te juzgamos. Nos parece gracioso pero no es que vemos algo malo".

Sin embargo, Rosina insistió: "Siento que me agarran de punto muchas veces". Su compañera, sin brindarle su apoyo, le repitió: "Ves que te lo tomás personal".

"Me podés molestar pero no todos los días y todo el tiempo. Siento que conmigo es más, no te veo molestando a otras personas", finalizó Beltrán.

Mirá el momento:

rosina angustiada.mp4