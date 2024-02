Sabrina de Gran Hermano humilló a su ex novio con una confesión sexual

Sucede que los participantes estaban hablando de sexo y fue en ese momento que la contadora mendocina decidió sincerarse con el resto de sus compañeros y contó que antes de salir con Brian Fernández, estuvo de novia con otro joven que aparentemente no la satisfacía sexualmente.

Agostina: Pero qué...garchaba bien?



Sabrina: si, pero no me deba mi espacio, osea

NO ME MATÓ TAMPOCO



Vir: hay pobre!



Sabri: Brian, NO ME DIÓ VUELta Y VUELTA... y ahí dije con razón está soltero#GranHermano pic.twitter.com/zc38a7ClJc — Mannu (@mannu587) February 3, 2024

“C… bien?”, fue la pregunta que le hizo Agostina. “Sí, pero no me dejaba mi espacio”, respondió Sabrina, recordando las primeras salidas con un novio que tuvo hace unos años, cuando se separó brevemente de Brian Fernández. “No me mató tampoco”, confesó en esa misma línea.

“Ay pobre”, acotó Virginia, interrumpiéndola en el momento justo en el que la contadora mencionó a Brian Fernández, posiblemente para comparar el desempeño de su ex con el de su última pareja. Sin embargo, una de sus compañeras la interrumpió y cuando iba a dar detalles sobre su vida íntima con Fernández, volvió al tema sobre su ex novio anterior y comentó: “No me dio vuelta y vuelta como me hubiese gustado, pero no estaba mal”.