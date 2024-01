Gran Hermano: Sabrina rompió en llanto y se refugió en Alan tras el grito de que su novio la había dejado

“Tan lindo, no te comprendo Sabrina, tremendo hombre afuera tenés”, “Valorate princeso”, “Como te van a gorrear en televisión, mis condolencias”, “Supongo que después de la gala de hoy estas soltero”, decían algunos de los comentarios más “likeados”.

Después de su encuentro romántico con Alan, la jugadora se sintió culpable y fue al confesionario a conversar con Gran Hermano: “Hoy cumplo 8 años con mi novio. Antes de entrar charlamos mucho sobre el tema de cómo había quedado expuesto el novio de Juli Poggio”, reflexionó la jugadora. Luego aclaró porque está preocupada: “Brian es una persona que tiene ansiedad y un poco de depresión, y no sé cómo le puede estar afectando esto”.

“Obvio que cuando me voy a acostar y pienso que puede estar mal, yo me pongo mal” aclaró la contadora. “Bra, espero que estés bien. Te mando un saludo enorme. Te amo y gracias por estos 8 años”, concluyó Sabrina con un mensaje para su novio. Luego de su confesión, la contadora parecía estar con un mejor humor y más relajada; sin embargo, las cosas cambiaron cuando sus compañeros escucharon el grito del afuera que provocó que rompiera en llanto.

Tras lo sucedido, la rubia sólo atinó a refugiarse aún más en los brazos del joven, cuyo vínculo le está trayendo más problemas de los que cree.

El diálogo entre Alan y Sabrina tras el grito

Pese a haber sido el tercero en discordia, Alan Simone se mostró muy comprensivo con la mendocina que no paraba de llorar:

- Alan: No seas hija de puta, no podés llorar así adelante mío.

- Sabrina: No me doy cuenta.

- Alan: Vení, dame un abrazo. Si tenés que llorar, llorá. No pasa nada boluda. Y, si pasa algo, todo tiene solución. Todos los problemas tienen soluciones, no existe el problema sin solución. Tratá de pasarla bien acá adentro y, después cuando salís, ves. Como decís vos, no estén pensando en lo que va a pasar afuera. Aparte ni que estuvieras sola, tenés a toda tu familia.