Gran Hermano: Sabrina saludó a su novio por el aniversario tras estar debajo de las sábanas con Alan

A su vez, agregó: “Brian es una persona que tiene ansiedad y un poco de depresión, y no sé cómo le puede estar afectando esto”, y señalo: “A veces hay cosas inmanejables acá y que se deben ver mal afuera. ‘¿Qué necesidad de estar pegada a Alan?’ Y la realidad es que acá la vida se ve distinta. Quiero pasarla bien y disfrutarlo. Me negué a bailar el vals con él porque no quería que todos nos vean y porque quizás no iba a estar bueno para Brian, aunque en realidad no lo sé”

“Obvio que cuando me voy a acostar y pienso que puede estar mal, yo me pongo mal”, aclaró la contadora en el confesionario sobre su pareja.

¿Siente culpa? Sabrina fue al confesionario el día del aniversario con su novio tras su noche fogosa con Alan.



Sabrina le terminó mandando un saludo a su novio. “Bra, espero que estés bien. Te mando un saludo enorme. Te amo y gracias por estos 8 años”, expresó la jugadora que había avisado antes de entrar a la casa que no tendría problemas de estar con otro hombre "si era necesario".