Sabrina y Alan se reencontraron afuera de la casa de Gran Hermano

VIDEO Así fue el reencuentro de Sabrina con Alan afuera de la casa de Gran Hermano

sabrina alan

"Yo antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba replanteándome un montón de cosas de mi relación que no pude procesar afuera", reconoció ante los panelistas. Luego, sumó: "Yo vine a Buenos Aires y me enfoqué en el casting, no solucioné mi relación. Entonces entré a la casa y viene este pibito con esa sonrisa de mier... Yo quiero ser sincera, yo venía de una relación donde Brian no me daba atención. No me la jugué porque no me parecía bien".

Después de esto, Alan apareció en el set e invitó a su ex compañera de la casa a cenar, por lo que Julieta Poggio preguntó: "¿Estás soltera?". Ante esto, Sabrina destacó: "Y, no sé, pregúntenle a Brian, pero creo que sí. Creo que sí, pero hay muchas cosas que tenemos que hablar".