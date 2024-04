Gran Hermano: Santiago del Moro discutió con Martín Ku al aire y le paró el carro

del moro chino

Sin embargo, con este comentario no consiguió engañar a Martín Ku quien no dudó en decir: “Si dice que es hoy es porque no va a ser hoy”, un comentario que sin dudas disgustó a Santiago. “Mirá Chino que yo, de bol…, tengo la cara nada más. Soy re picante”, se jactó ante Martín.

Aún así, tras el picante comentario, Del Moro se corrigió y dijo: “Está bien que podría decir que es hoy, o mañana, o en una semana o en un mes”, señaló, de manera cordial. Aunque, el comentario hizo recalcular al Chino quien calificó al conductor como "el más capo" tras el momento de tensión.