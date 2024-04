Se conocieron detalles del problema de adicción de Emmanuel de Gran Hermano

Nico reveló que su marido no puede irse a dormir sin fumar. "Sin el pucho no se puede ir a dormir. Son dos secas y deja todo el pucho prendido. No lo puede evitar. Después de eso, se duerme como un bebé", relató.

Gran hermano congeladoa

Además, no ocultó su preocupación porque Emma empezó a fumar más desde que entró en el reality. "Es horrible. Espero que cambie. En la casa está fumando tres atados por semana y él fuma un atado y medio por día", señaló.

Por último, Nicolás reveló que la adicción con el cigarrillo comenzó cuando decidió tratar su problema con las drogas. "Sí, fue como que reemplazó una cosa por otra", explicó.