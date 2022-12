Se picó en Gran Hermano: Julieta se cansó de Alfa y le puso los puntos

"No, no estaba hablado mal, perdóname. No, nena, no te lo permito", respondió Walter muy molesto. "Me parece cualquiera lo que decís. Me parece que tenes un pensamiento anticuado", siguió Julieta.

"Decir; 'mi mamá es una reina, mi hija es una reina'. Todas somos unas reinas, todas", continuó la joven muy sacada.

"No, estás confundida", se limitó a decir Walter. "Qué no, Alfa. Todas las mujeres son unas reinas", contraatacó Poggio.

Lejos de terminar ahí, la discusión siguió escalando. "No. Una tipa que se acuesta en un dormitorio adelante de diez tipos y está garc... como una perra, no es una dama", dijo Walter.

"Sigue siendo una reina igual. Qué es una put...", respondió Juli. "Me sacá, me sacá", siguió diciéndole a Romina y María Laura.

Y, dijo muy enojada: "Siempre criticas a todos".