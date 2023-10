"Se sacó un clavó de encima": Juan Reverdito contra a La Tora tras su separación de Nacho

En una entrevista con Juan Etchegoyen, ex hermanisto celebró la ruptura: “Por ahí va a sonar como que me chupa un huevo pero después de tantos meses me da exactamente igual, yo lo apreciaba un montón a Nacho y yo lo quise un montón, yo no creo en esta separación, por ahí el streaming de Fuera de Joda no les está yendo bien y sé que esta piba La Tora es muy probable que esté en La Noche de los ex, y puede ser algo así como que llame la atención, si es verdad aplaudo y me pongo contento por Nacho, si él no quiere estar más con ella va a encontrar su camino y va a ser él”.