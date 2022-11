Sigue el romance en Gran Hermano: ¿qué pasó entre Juan y "La Tora"?

“¿con quién estarías?“, quiso sabes Juan, pero no recibió respuesta alguna. Insiste: “Ponele que en un boliche no conocés a nadie, ¿con quién estás?“, La Tora siguió ignorándolo y no contestó.

#GH2022 | NO ES TUYA JUAN: Juan ENCARÓ A LA TORA en la fiesta pero LE CORTÓ EL ROSTRO en seco