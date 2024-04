"¿Tanto miedo tenés?", la fuerte discusión entre Furia y Catalina de Gran Hermano

Después de ignorarse por varios días, este martes, Furia y Catalina protagonizaron un fuerte cruce frente al resto de la casa y se dijeron de todo.

Mientras los jugadores esperaban para ingresar al SUM, donde se llevaría a cabo la prueba de liderazgo semanal, Juliana se acercó a sus compañeros y se mostró molesta porque alguno de ellos escribió una letra “J” en uno de los mates y señaló: “Esto es complot”.

cruce furia catalina gh.mp4

“No es complot. Complot es usar los anillos para hacerlo”, deslizó la pediatra, en referencia a un posible mecanismo utilizado por su ex amiga para decidir con sus compañeros a quién votar.

A su vez, luego de haberle revelado a Paloma Méndez que la fulminante se la hizo por pedido de Juliana, Gorostidi le reprochó: “Nadie hace complot, la única que lo hace sos vos”.

Luego, Catalina destacó: “No es tu jota, no sos tan importante”. La frase de la médica no le cayó para nada bien a la personal trainer quien aseguró: “Sí, soy importante. Lo que pasa es que a vos te jode, parece”. Ante lo que la personal de salud replicó: “A vos te jode, me parece, que es distinto”.

“A mi no me jode nada, estoy re contenta que estés acá en la casa, te pedí un montón. Me estás faltando el respeto, Catalina. Igual que lo hizo Joel con Emma. Yo te pedí un montón y toda la gente lo sabe, gracias a Dios”, aseguró Furia.

Sin embargo, la pediatra destacó: “Yo no entré porque vos me pediste, cariño. Entré porque la gente me votó”. Además, la “hermanita”, que volvió durante el repechaje, le recordó a su compañera: “La gente ve todo”.

Juliana coincidió con el comentario de Catalina, pero no se quedó callada. “Obvio que la gente ve todo, cómo me sacan el cuero en ese cuarto, todas, bolu… Y unos pares más que no sé cuántos son. ¿Tanto miedo tenés?”. Pese a que la discusión continuaba y parecía no tener un fin, la producción decidió cortar la transmisión en vivo.