Tenso cruce entre Alfa y Ariel en Gran Hermano

“No te voy a mentir, me desperté medio caliente, Alfa me tiró un par de almohadones fuerte, mucho esfuerzo me costó mucho venir por acá. En cualquier momento lo llevo conmigo”, adelantó Ariel por la mañana en el living hablando con el público, aunque luego decidió ir a decirle en la cara todo a su compañero.

https://twitter.com/GxxDiego/status/1607385645131108352 A PEDIDO del PUBLICO, la secuencia completa:

EL AMOHADONAZO de WALTER a ARIEL por no poder dormir a causa de los ronquidos

ARIEL acusando a ALFA de "Agresión física"

Tranquila la mañana en #GranHermano



EN VIVO: https://t.co/zH0EiVvyqL#GH2022 #GranHernano pic.twitter.com/GhWpplbscI — Diego Gonzalez (@GxxDiego) December 26, 2022

“Alfa, ¿fuiste vos hoy el de los almohadonazos?”, le preguntó Ariel, desafiante, a su compañero en el dormitorio de hombres, y ante la respuesta positiva de este, sigui: “Me lo diste con todo, la próxima más light. En serio te digo, me lo diste con todo. La agresión física no va”.

Alfa le hizo notar de que no hay manera de considerar como agresión física un almohadonazo y le recordó el motivo de su accionar: “Hace nueve días que no duermo, fíjate de pedir algo para la nariz algún remedio, no es sano”, le recomendó.