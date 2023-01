Thiago de Gran Hermano con C5N: "Camila está jugando con Alfa"

Ante esa respuesta, Mariana Brey le preguntó, que ahora que puede ver las cosas desde afuera, "con qué cosas se confundió", y Thiago señaló: "Yo no vi nada todavía, veo las cosas que me muestran en los canales. Yo siento que no me confundí en nada, fui yo, quizás me equivoqué en haberle hablado mal a las chicas cuando estaba de mal humor, de eso solo me arrepiento".

Sobre su relación con Nacho, y la historia de amor que se armó en las redes sociales bajo el nombre "nachiago" que llegó a los 500 millones de visualizaciones, el oriundo de González Catán se rio y dijo: "No pensaba que iba a pasar eso. Cuando salí me preguntaban si me gustaban los hombre y no. Nacho es un re compañero y tuvimos mucha afinidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Extraño estar boludeando con él".

"Con el Cone también tengo una re relación", aclaró, y afirmó que para él, el reality lo va a ganar su amigo Nacho.

En cuanto a cómo lo marcó el paso por Gran Hermano, Thiago se mostró muy agradecido e indicó: "Me cambió la vida, me pone contento el apoyo de la gente y que les haya gustado mi personalidad".





Thiago y el canje viral

"Conseguí el termo, pero yo no pedí ese termo, no se cuál es. Necesitaba un termo para tomar mate, quería cualquiera. Me dijeron que era caro", comentó, y explicó que la historia que se hizo viral la subió uno de sus amigos a su Instagram.

Thiago y su familia

Cuando le consultaron por el perfil alto de su hermana Camila, que iba a todas las galas y daba notas, Thiago expuso: "Me pone contento por mi hermana, le gusta mucho hacer TikToks. No canta bien pero le pone muchas ganas y le gusta el show. Se lo merece".

En cuanto al episodio por el que su papá estuvo detenido, el joven no eludió la pregunta y declaró: "Todavía no pude reencontrarme con ninguno de mi familia, quiero llegar a mi casa y que me cuenten bien como fueron las cosas".

Su relación con Daniela

"Cuando Daniela salga vamos a ir tomar un helado", les contó a todo el panel de Argenzuela.

Y añadió: "Vamos a ver que pasa afuera, vamos a ir despacio".