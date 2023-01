Thiago pasó por LAM y habló de sus días en Gran Hermano

"Thiago está bien, pero no es lo que los de adentro piensan que es. Piensan que es un titán. Es un jugador, tiene herramientas y que no usó para salir adelante y lograr una final derecha, pero me empecé a dar cuenta que no", había dicho Frodo en su momento.

Ante esto, el joven de 19 años respondió muy picante: "Agustín tiene menos estrategia que jugar al dominó. Se hace el estratega y no sabe nada". En ese momento el conductor le señaló: "Te parece medio bobo". Sin dar muchas vueltas, el invitado confirmó: "Sí, re".

QUÉ DIJO THIAGO SOBRE LA SUPUESTA BROMA A AGUSTÍN DENTRO DE GRAN HERMANO

Thiago de GH, sobre su polémico acoso a Agustín: Lo tomo como una broma"

Hace algunos meses, Thiago fue duramente criticado porque le hizo una supuesta broma a Agustín mientras dormía. Esto no gustó nada afuera, que hasta tildaron al joven de 19 años de "abusador".

Ante estas versiones, Thiago habló y dio su versión. "Yo lo tomé como una broma. Como jodo con todos, yo jodo así afuera también", comenzó diciendo.

"Yo en ese momento lo sentía como un amigo. Fue cosa de una broma", cerró.