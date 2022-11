Tomás Holder de Gran Hermano explicó por qué decidió alejarse de los medios

"Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo", comenzó diciendo en un posteo que publicó en sus historias de Instagram.

holder

"No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara", explicó luego Holder, reconociendo que más allá de su salida de GH, todo lo que se habló de él en televisión y en las redes sociales lo afectó emocionalmente.

El influencer rosarino todavía tiene un contrato firmado con Telefe y deberá asistir a las galas cada vez que lo convoquen y, aunque parece difícil, también existe la posibilidad de que reingrese a la casa a través del repechaje, que estará a cargo del voto del público.