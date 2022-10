Tomás Holder con Jorge Rial: "Volvería a la casa de Gran Hermano siendo yo mismo"

Como era de esperarse, luego de su salida del programa estuvo junto a Jorge Rial en Argenzuela y habló sobre la posibilidad de volver y si cambiaría algo para ser más querido por el público: "Volvería a la casa siendo yo. Hay gente que me pide que entre a hacer quilombo otra vez porque está todo muy aburrido, yo no entiendo. Me sacan por algo y después quieren que vuelva por lo mismo".

LA POLÉMICA EN EL PROGRAMA DE GEORGINA BARBAROSS

Embed Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano, sobre la polémica con Georgina Barbarossa:"No hace falta ser nadie en la televisión argentina si te faltan el respeto".Seguí #Argenzuela con @rialjorge [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/y46Z9rWzst — C5N (@C5N) October 27, 2022