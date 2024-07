Una ex Gran Hermano liquidó a Coty Romero: "Tengo códigos, yo me manejaría diferente"

En busca de la opinión del entorno, "Socios del espectáculo" fue a buscar a Camila Lattanzio, ex hermanita, la cual no dudó en dar su parecer y liquidó a la correntina: "Yo soy amiga de la Tora y yo me manejaría diferente, igual cada uno hace lo que quiere. Yo tengo muchos códigos, no me pasaría algo así".

"Soy amiga de la Tora y por más que me distancie un tiempo no estaría con el ex de nadie", agregó, al mismo tiempo que subrayó la posibilidad de que Nacho se haya enamorado: "Creo que si hubiese sido solamente un beso, habría quedado ahí".

Además, Lattanzio aclaró los tantos sobre el supuesto episodio en el que ella le robó una remera a Coty. Mirá.

La romántica propuesta de noviazgo de Nacho Castañares a Coty Romero

Desde hace algunas semanas, Coty Romero y Nacho Castañares confirmaron que estaban iniciando un romance. Esto desató un gran escándalo, ya que muchos acusaron a la correntina de traidora por enamorarse de la ex pareja de su amiga la Tora.

A pesar de todo esto, los ex Gran Hermano decidieron apostar al amor e intentar llevar el vínculo a otro nivel. De hecho, en las últimas horas, la correntina compartió en sus redes sociales un tierno momento.

A través de sus historias de Instagram, Constanza mostró cómo fue que Nacho le preguntó si quería ser su novia. Sobre su cama, el finalista de GH 2023, colocó globos, pétalos de rosa y formó un corazón con velas.

Como si eso fuera poco, agregó la pregunta “¿Querés ser mi novia?”, dejando sin palabras a la expareja del Conejo Quiroga. “Le dije que sí”, confesó Coti en la publicación donde mostró cómo fue la romántica propuesta.

Todo esto generó más emoción, ya que Nacho había inventado que iría al casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, para que Coty no sospechara de su viaje sorpresivo a Corrientes con el fin de sorprenderla y oficializar la relación.