Y eso que no lo conocen: los hermanitos no se bancan más a Alfa

En un video que se viralizó en las últimas horas, se ve como una joven que llega a la cocina se encuentra con él, que estaba de espaldas, y se dio media vuelta para no compartir un rato sola con el hombre más grande de la casa.

Este martes, Walter Santiago fue denunciado públicamente por una mujer tucumana, a la cual acosó y maltrató, quien dialogó con Jorge Rial. "Anoche estaba viajando a Ezeiza, y por Twitter una amiga me mandó: 'Mirá ese es el loco que te acosaba', en ese momento comenté lo que me pasó con él y se hizo viral", reveló.

"Estoy encantada de dar a conocer la clase de persona que es y que tengan mucho cuidado porque es peligroso", comenzó diciendo Maripi en diálogo con C5N. Según el relato de Maripi, el acoso comenzó cuando ella le dijo a Walter Santiago que nunca iba a pasar algo entre ellos.

LEE MÁS: Habló la víctima de "El Alfa" de Gran Hermano: "Me decía que si hablaba amanecía con un tiro"

"Él se obsesionó cuando me fui a Europa porque me fui con alguien. A esa persona la llegó a amenazar también", remarcó. Y agregó: "Me dio mucha bronca que haya entrado una persona así, estuve casi tres años perseguida, estoy temblando, me tuve que ir de Tucumán y de Buenos Aires por él. Tiene muchos contactos políticos, no es un fabulador".