Grave denuncia en redes contra Jessica Maciel tras su ingreso a Gran Hermano

jesica maciel

Además, el relato incluye acusaciones aún más delicadas, vinculadas a situaciones de violencia: “Con respecto a lo que se dice de ella, es verdad, porque no solamente yo, lo que pasa es que nadie se anima a decir, ¿me entendés? porque no sé si le tienen miedo, no sé qué, pero yo vengo acá a decirles una sola cosa, las chicas de zona norte, que la gran mayoría comentó cosas, están recibiendo amenazas de las otras travestis rufianas, que son las que paran con ella, con la Maciel, en el cual están amenazando. Entonces yo les quiero decir que si algo les llega a ocurrir a alguna de las compañeras, la única culpable va a ser Jessica Maciel y las rufianas que la rodean, porque esto se tiene que saber, ¿me entendés? Acá no se trata de que si yo le tengo envidia o no envidia, yo no le puedo tener envidia a una persona que explotó y mataba a palo a las compañeras en ruta 8. Las cosas como son”.