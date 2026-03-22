Grave denuncia en redes contra Jessica Maciel tras su ingreso a Gran Hermano
La nueva participante del reality quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que se viralizaran testimonios que la acusan de hechos violentos en el pasado.
La llegada de Jessica Maciel a Gran Hermano Generación Dorada, en reemplazo de Carmiña, quien fue expulsada por dichos racistas, generó un fuerte revuelo en redes sociales. En los últimos días comenzaron a circular denuncias y testimonios que apuntan contra la participante por presuntos hechos ocurridos tiempo atrás.
El detonante fue un video que se viralizó rápidamente, en el que una mujer relata una experiencia personal y realiza acusaciones muy graves contra Maciel. “Jessica Maciel entraba a Gran Hermano. Echan a una racista y entra una proxeneta. Lo que digo lo sostengo, porque es verdad, yo no estoy inventando nada. Esto yo lo viví en carne propia, cuando yo fui a parar la ruta 8, ella baja de un Fiat Uno gris que manejaba el Fiolo, el marido, en el cual ella baja con otras maricas a decirme quién me había parado y que yo tenía que parar, tenía que pagar si quería pararme a trabajar”, expresa en el video.
En el mismo testimonio, la mujer asegura que fue amenazada y presionada para pagar por trabajar en la zona: “Entonces yo le pregunté a quién tenía que pagarle, a mí, dijo ella, a mí me tenés que pagar para pararte acá en la ruta 8. Obviamente que le dije que sí, que le iba a pagar y después me fui, andaba en un Fiat Uno gris en ese tiempo”.
Además, el relato incluye acusaciones aún más delicadas, vinculadas a situaciones de violencia: “Con respecto a lo que se dice de ella, es verdad, porque no solamente yo, lo que pasa es que nadie se anima a decir, ¿me entendés? porque no sé si le tienen miedo, no sé qué, pero yo vengo acá a decirles una sola cosa, las chicas de zona norte, que la gran mayoría comentó cosas, están recibiendo amenazas de las otras travestis rufianas, que son las que paran con ella, con la Maciel, en el cual están amenazando. Entonces yo les quiero decir que si algo les llega a ocurrir a alguna de las compañeras, la única culpable va a ser Jessica Maciel y las rufianas que la rodean, porque esto se tiene que saber, ¿me entendés? Acá no se trata de que si yo le tengo envidia o no envidia, yo no le puedo tener envidia a una persona que explotó y mataba a palo a las compañeras en ruta 8. Las cosas como son”.
Tras la viralización del video, otras personas también comenzaron a expresarse en redes, sumando relatos y versiones similares que apuntan en la misma dirección. Si bien hasta el momento no hay confirmaciones oficiales ni declaraciones de la participante dentro o fuera de la casa, el tema escaló rápidamente y generó un fuerte debate entre los seguidores del programa.
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