Grave testimonio de la exempleada de Wanda Nara: "Me pidieron que acuse a Maxi López de maltratar a..."

Tras esto, aseguró haberle contado a Maxi todo lo que la ahora expareja pedían que dijera ante la Justicia. Seguidamente, indicó que la mediática le había hecho firmar "un papel en blanco" porque la intentaba "sobornar".

También fue lapidaria con el delantero del Galatasaray, al revelar que "Mauro le prohíbia a Valentino ver los partidos de futbol de Maxi", mientras "Valentino lloraba desconsoladamente".

Además, reveló que está en juicio contra Wanda por el despido injustificado, luego de que ella se negara a mentir ante la Justicia por lealtad a ellos.

Moria Casán, harta del Wandagate: "Abrís cualquier lado y están ahí"

Si bien ahora pareciera estar todo un poco más tranquilo, el "Wandagate" sigue su curso, entre viajes de Mauro Icardi y la China Suárez, y los escándalos judiciales del futbolista con Wanda Nara, quien ahora volvió a estar en pareja con L-Gante.

En este sentido, Moria Casán decidió meterse en la polémica y disparar contra los protagonistas de un circo mediático que está en boca de todos: "Los escándalos mediáticos ahora se hacen vía redes. Son bufones mediáticos. Yo esto lo hice antes y con más huevos porque era adelante de los periodistas. Ahora es un psicopateo total", deslizó la diva en diálogo con Revista Gente.

Tras asegurar que la conductora de Bake Off es "Wanda Nada", la "One" también repartió tiros contra el jugador del Galatasaray: "Es muy cholulo. Es fanático. Lo marean las luces. Es picante". Además, sostuvo: "Tiene mucho resentimiento y no sé por qué si a él le va divino. Tiene la mentalidad del nuevo rico. Me parece que tiene mucha ira con Wanda Nada".

En cambio, hubo elogios para Eugenia Suárez: "La China es enigmática. La pasa bomba y es divina... Yo no veo a futuro a nadie. Me muevo en el presente y ellos son entretenedores del chisme".

No obstante, aseguró estar harta del conflicto que los envuelve a todos ellos: "Esta historia me agotó. No la consumo más, pero abrís cualquier lado y están. Me aburrieron ellos. No tienen solidez".