Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada y última temporada de "Envidiosa"

El misterio sobre la fecha de estreno responde a decisiones internas de la plataforma, que suele mantener en reserva los lanzamientos más fuertes para generar expectativa. Sin embargo, la confirmación de la última temporada consolida a Envidiosa como uno de los contenidos más exitosos del streaming argentino, gracias a su mezcla de trama atrapante, elenco sólido y producción cuidada. Además, el anuncio abre la puerta a especulaciones sobre cómo concluirá la historia y cuáles serán los momentos que marcarán este final, que promete cerrar la saga de manera espectacular y dejar a la audiencia con recuerdos inolvidables.