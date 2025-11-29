Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada y última temporada de "Envidiosa"
La actriz confirmó que la serie ya terminó de grabarse, aunque todavía no se conoce la fecha de estreno.
Griselda Siciliani sorprendió al público al anunciar que Envidiosa contará con una cuarta entrega, que además será la última, y que ya está completamente filmada, aunque la fecha de lanzamiento sigue siendo un misterio. La actriz dio la noticia durante su participación en Ángel Responde, el ciclo de streaming de Bondi Live, y celebró el éxito de la tercera temporada mientras dejaba caer la primicia. “No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa. Terminó y ya está hecha”, dijo entre risas, generando gran expectativa.
Siciliani detalló que la producción está finalizada. “Ya terminamos de hacer Envidiosa. Hay cuarta, está hecha, es una bomba. No se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Cierra espectacular, es una locura”, afirmó, adelantando que el cierre promete ser intenso y memorable. La noticia despertó entusiasmo entre los fanáticos, que llevan meses esperando novedades sobre la serie y ahora saben que el desenlace ya existe.
El misterio sobre la fecha de estreno responde a decisiones internas de la plataforma, que suele mantener en reserva los lanzamientos más fuertes para generar expectativa. Sin embargo, la confirmación de la última temporada consolida a Envidiosa como uno de los contenidos más exitosos del streaming argentino, gracias a su mezcla de trama atrapante, elenco sólido y producción cuidada. Además, el anuncio abre la puerta a especulaciones sobre cómo concluirá la historia y cuáles serán los momentos que marcarán este final, que promete cerrar la saga de manera espectacular y dejar a la audiencia con recuerdos inolvidables.
La serie
La serie debutó en 2024 y rápidamente se convirtió en un éxito en plataformas de streaming. Su combinación de comedia romántica con reflexiones sobre las presiones sociales femeninas, como el matrimonio, la maternidad y las inseguridades, le ganó un público masivo. Tras el estreno de la tercera temporada, volvió a escalar al Top10 de series en varios países de Latinoamérica.
