Hasta las lágrimas: Luciano Castro se quebró al hablar de Griselda Siciliani y su infidelidad

luciano castro

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que no se alcanzó a ver en la edición final de la entrevista. El cronista detalló el estado en el que quedó el actor tras haber puesto en palabras su error. “Con los lentes no se notó, pero Luciano empezó a lagrimear un poco y, cuando terminó la nota, se puso a llorar”, relató el periodista, dejando en claro que el dolor de Castro es genuino y que la presión mediática, sumada a la crisis personal, lo ha sobrepasado por completo.