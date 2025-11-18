Guerra sin fin: Mariana Brey y Nancy Pazos tuvieron un nuevo y feroz cruce en un móvil
Las periodistas tuvieron un fuerte cruce ante un notero de América TV continuando una guerra que parece no tener fin. Los detalles de su discusión.
Lo que comenzó como una entrevista amable en el ciclo Intrusos se transformó rápidamente en uno de los momentos más tensos de la tarde televisiva. Las panelistas Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron un cruce cara a cara que no solo expuso la tensa relación que mantienen, sino que también puso nuevamente en el centro de la escena el conflicto judicial que las enfrenta desde hace meses.
La disputa legal se había iniciado luego de que Brey acusara a Pazos de “golpista” durante un debate en el programa A la Barbarossa, lo que motivó a Nancy a iniciar acciones legales y hacerlo público. Aunque el tema había perdido foco en las últimas semanas, el inesperado encuentro en los pasillos reavivó la hostilidad entre ambas.
Todo se desencadenó mientras un notero del programa entrevistaba a Nancy Pazos sobre la próxima entrega de los premios Martín Fierro de Cable. En ese preciso instante, apareció Mariana Brey, quien está nominada como mejor panelista, y el clima se transformó de inmediato. Brey, con una sonrisa, expresó su felicidad por el reconocimiento: “Gracias, estoy feliz. Veremos qué pasa, ya estar nominada es un premio. Es mi cuarta nominación, hasta ahora no lo gané nunca”. Pazos respondió con un comentario aparentemente amable, pero que no disipó la tensión: “Bienvenida a mi mundo”.
El notero intentó buscar un punto de conexión entre ellas, a lo que Nancy recogió el guante: “Varias cosas nos unen, somos mujeres, cumplimos los años con un día de diferencia, somos de Tauro, las dos tenemos carácter fuerte”. Brey, con ironía, sumó: “Hay mucho más en común de lo que queremos”. Pese a la corrección superficial, la incomodidad era palpable.
La situación se tensó aún más cuando le preguntaron a Nancy si apoyaría a su colega en los Martín Fierro. La respuesta fue filosa y directa: “No, de ninguna manera. No tengo idea a quién se lo doy, pero a esta altura creo que se lo merece ella”. Tras el comentario, Brey se retiró de la escena con un gesto tenso pero cordial.
Sin embargo, el enfrentamiento no había terminado. Minutos después, Mariana Brey volvió decidida a la escena, tomó el micrófono del notero y se colocó frente a frente con Pazos para lanzar una pregunta directa y sin rodeos: “¿El juicio sigue en pie o te arrepentiste?”. Nancy no titubeó al confirmar la acción legal: “Sí, ayer de hecho le pregunté al abogado qué onda”. Brey insistió: “Entonces va para adelante, me vas a llevar a tribunales. Voy a tener que llamar a un abogado”.
De esta forma, Mariana Brey devolvió el micrófono y se retiró por segunda vez. Pero Nancy Pazos no se quedó callada, asegurando que su colega había vuelto a buscar el conflicto y remató con dureza: “Va a aprender a no decir barbaridades. Ella volvió recién a picantearla, después me dicen que yo la busco…”.
Este picante cruce con chicanas mutuas demostró que las polémicas entre Mariana Brey y Nancy Pazos están lejos de calmarse. La periodista le recordó a su compañera que la espera en Tribunales, mientras que la panelista aseguró que se deberá buscar un abogado, confirmando que la disputa legal sigue vigente.
