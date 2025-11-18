Guerra sin fin: Mariana Brey y Nancy Pazos tuvieron un nuevo y feroz cruce en un móvil

Sin embargo, el enfrentamiento no había terminado. Minutos después, Mariana Brey volvió decidida a la escena, tomó el micrófono del notero y se colocó frente a frente con Pazos para lanzar una pregunta directa y sin rodeos: “¿El juicio sigue en pie o te arrepentiste?”. Nancy no titubeó al confirmar la acción legal: “Sí, ayer de hecho le pregunté al abogado qué onda”. Brey insistió: “Entonces va para adelante, me vas a llevar a tribunales. Voy a tener que llamar a un abogado”.

De esta forma, Mariana Brey devolvió el micrófono y se retiró por segunda vez. Pero Nancy Pazos no se quedó callada, asegurando que su colega había vuelto a buscar el conflicto y remató con dureza: “Va a aprender a no decir barbaridades. Ella volvió recién a picantearla, después me dicen que yo la busco…”.

Este picante cruce con chicanas mutuas demostró que las polémicas entre Mariana Brey y Nancy Pazos están lejos de calmarse. La periodista le recordó a su compañera que la espera en Tribunales, mientras que la panelista aseguró que se deberá buscar un abogado, confirmando que la disputa legal sigue vigente.