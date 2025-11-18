María Fernanda Callejón lloró al referirse a Ricky Diotto y lanzó un contundente pedido
La actriz terminó emocionándose al relatar cómo atraviesa hoy la relación con su exmarido, con quien comparte la crianza de su hija.
María Fernanda Callejón volvió a quedar en el centro de la escena al abordar públicamente el complejo escenario judicial que mantiene con su expareja, Ricky Diotto. Separados desde junio de 2022 luego de más de una década juntos, la actriz repasó cómo atraviesa el presente familiar mientras ambos continúan compartiendo la crianza de su hija Giovanna.
Durante su participación en La mañana con Moria, Callejón hizo un repaso por los hechos que marcaron el final de la convivencia y el posterior camino legal. Según relató, aquel cierre no solo representó el fin del matrimonio, sino el comienzo de una etapa cargada de tensiones. Fue en ese contexto cuando decidió avanzar con denuncias por violencia de género y económica, lo que derivó en un expediente que aún sigue su curso.
Al rememorar los primeros momentos tras la separación, la artista se mostró visiblemente afectada y detalló cuáles fueron los planteos iniciales de su exmarido. En ese punto, recordó: “Lo primero que hizo él fue pedir tenencia compartida. Me lo exigió. Yo estaba muy vulnerada, pero mi hija no quiso y tuve que cambiar el régimen de comunicación. Igual nunca dejó de ver al padre y estoy chocha de que lo vea“, expresó con sinceridad.
Con lágrimas que evidenciaban su angustia, Callejón también aprovechó para realizar un mensaje directo a Diotto, deseando alcanzar un entendimiento que alivie el conflicto: “A mí me encantaría la paz. Pido paz, paz, porque la vida es una sola. Creo en la utopía de poder sentarnos a una mesa y poder decirnos ‘che, hoy laburo...’“, planteó desde el estudio.
En relación con el estado actual del vínculo, la actriz aclaró que no mantienen ningún tipo de diálogo debido a indicaciones profesionales: “Hoy por prescripción médica tenemos contacto cero“, señaló, subrayando la gravedad del contexto.
Para cerrar, Callejón aseguró que sus declaraciones no responden a resentimientos personales, sino a lo que afirma haber experimentado en el pasado. “Yo no tengo nada en contra de él. Simply fui receptora de situaciones”, afirmó antes de finalizar su testimonio, aún conmovida por el recuerdo.
