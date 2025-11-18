María Fernanda Callejón lloró al referirse a Ricky Diotto y lanzó un contundente pedido

Al rememorar los primeros momentos tras la separación, la artista se mostró visiblemente afectada y detalló cuáles fueron los planteos iniciales de su exmarido. En ese punto, recordó: “Lo primero que hizo él fue pedir tenencia compartida. Me lo exigió. Yo estaba muy vulnerada, pero mi hija no quiso y tuve que cambiar el régimen de comunicación. Igual nunca dejó de ver al padre y estoy chocha de que lo vea“, expresó con sinceridad.