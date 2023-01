Guido Süller destrozó la serie de Fort: "Enterraron la memoria de Ricardo"

“Ricardo fue un rebelde que no quería seguir con el legado de la familia. Él quería ser artista. La madre lo apoyaba un poco porque él era una cantante lírica. Los hermanos no se lo bancaban. Y cuando Ricardo se enfermó, no estuvo la presencia familiar”, cerró al respecto.

https://twitter.com/C5N/status/1620505515196583936 Guido Süller: "Si hubieran hecho nuestro romance, en esas épocas donde ser gay estaba prohibido, hubiera sido interesante".



"Enterraron la memoria de Ricardo".



Seguí #Argenzuela con @rialjorge [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/snZ5gw26Al — C5N (@C5N) January 31, 2023