Guillermina Valdés habló del "gen del quilombo" y confesó qué la distancia de Marcelo Tinelli
Durante su visita al programa de Mirtha Legrand, la ex de Marcelo Tinelli habló sin filtro del conductor y de por qué se separó de él. Los detalles.
En medio de las grabaciones de la segunda temporada del reality show centrado en la vida del clan Tinelli, trascendió que el hijo menor de la familia, Lolo, no participará en la nueva entrega. Sentada a la mesa de Mirtha Legrand, Guillermina Valdes explicó su decisión de mantener a su hijo —fruto de su relación con Marcelo Tinelli— fuera de la producción y confesó que esta determinación generó un enfrentamiento con su expareja.
La conversación tomó un giro revelador cuando María Julia Oliván interrumpió para preguntar sobre la denuncia de amenazas que realizó Juana Tinelli y el impacto que esto tuvo en la familia. Oliván preguntó directamente: “¿Vos pusiste seguridad a tu hijo o tomaste alguna medida?”. Valdes respondió con un “No” inmediato, para luego abrirse a hablar sobre sus diferencias con el conductor.
La actriz fue contundente al señalar el origen de sus diferencias con Tinelli: “El desencuentro que tuve con Marcelo es que yo no comparto la sobreexposición de los hijos”, confesó. Valdes añadió que, debido a esta postura, se encuentra a menudo en una situación incómoda: “A veces me encuentro rindiendo o explicando situaciones que yo estoy muy lejos. Pero no lo digo para desentenderme de nada”.
Oliván insistió en la negativa a la participación del niño en el reality de Amazon Prime: “Pero no lo dejás participar del reality”. La respuesta de Valdes fue categórica y clara: “Nunca quise en realidad”.
Tras asegurar que no tiene nada en particular en contra del programa de su ex, la exmodelo compartió su visión sobre la crianza en la era digital. “Estamos en un momento de la humanidad en donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo que es un celular”, graficó la actriz.
Valdes profundizó en la necesidad de proteger la identidad de su hijo. Explicó que ella intentaba no mostrar a su hijo: “Yo a Lolo trataba de no mostrarlo”. Recordó que cuando el niño viajó con su padre al Mundial de Qatar, la gente por la calle le empezó a gritar “Che Lolo, sos un genio”. Esta situación la obligó a tener una charla clave con el menor.
“Yo me sentaba con él y le decía ´¿por qué sentís que te dicen que sos un genio?´. ´Porque soy famoso´”. Ante esta confusión, Valdes le explicó que el día que lo reconozcan por la calle sea por su trabajo, y “porque necesite, no porque sea importante”. Y completó su argumento sobre la complejidad de la fama para un menor: “Es muy complejo explicarle eso a un menor. Si sos un genio porque sos famoso después nada de lo que hagas va a ser suficiente porque ya tenés ganado algo que en realidad no es nada”.
Cambiando de tema, Guillermina Valdes también habló de su nuevo desafío profesional: a partir del 2 de enero se subirá a las tablas del Multiteatro con la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari. Compartirá escenario con Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal.
Al describir la trama, definió a su personaje como “una persona un poco adicta al escándalo”. Oliván notó el contraste: “¡Todo lo contrario a vos! Tenés que estar enojada y armando quilombo”. Valdes reveló, con gracia, un comentario del director: “Sí. Muscari me dice ´Guillermina, te contraté y no tenés el gen del quilombo”.
En ese instante, Mirtha Legrand hizo un comentario picante, guiñándole un ojo a Oliván: “Algunos escandalitos ha tenido”, soltó la conductora. Valdes levantó el guante inmediatamente: “Sí, y no reniego de eso”. Y en tono de reto, preguntó: “¿Querés sacar todos los trapitos al sol?”, para luego revelar su incomodidad con la exposición mediática: “Pero te juro que me cuesta. Me cuesta dormir a la noche, me pasan cosas cuando estoy en esos escandalitos. Soy una persona que realmente padece eso”, concluyó.
