Guillermina Valdés habló del "gen del quilombo" y confesó qué la distancia de Marcelo Tinelli

Valdes profundizó en la necesidad de proteger la identidad de su hijo. Explicó que ella intentaba no mostrar a su hijo: “Yo a Lolo trataba de no mostrarlo”. Recordó que cuando el niño viajó con su padre al Mundial de Qatar, la gente por la calle le empezó a gritar “Che Lolo, sos un genio”. Esta situación la obligó a tener una charla clave con el menor.

Embed - "EL DESENCUENTRO CON MARCELO FUE POR LA SOBREEXPOSICIÓN DE LOS HIJOS": VALDÉS, DIRECTA SOBRE TINELLI

“Yo me sentaba con él y le decía ´¿por qué sentís que te dicen que sos un genio?´. ´Porque soy famoso´”. Ante esta confusión, Valdes le explicó que el día que lo reconozcan por la calle sea por su trabajo, y “porque necesite, no porque sea importante”. Y completó su argumento sobre la complejidad de la fama para un menor: “Es muy complejo explicarle eso a un menor. Si sos un genio porque sos famoso después nada de lo que hagas va a ser suficiente porque ya tenés ganado algo que en realidad no es nada”.

Cambiando de tema, Guillermina Valdes también habló de su nuevo desafío profesional: a partir del 2 de enero se subirá a las tablas del Multiteatro con la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari. Compartirá escenario con Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal.

Al describir la trama, definió a su personaje como “una persona un poco adicta al escándalo”. Oliván notó el contraste: “¡Todo lo contrario a vos! Tenés que estar enojada y armando quilombo”. Valdes reveló, con gracia, un comentario del director: “Sí. Muscari me dice ´Guillermina, te contraté y no tenés el gen del quilombo”.

Embed - Guillermina Valdés se agotó y le siguió el juego a Mirtha: "¿Querés sacar los trapitos al sol?"

En ese instante, Mirtha Legrand hizo un comentario picante, guiñándole un ojo a Oliván: “Algunos escandalitos ha tenido”, soltó la conductora. Valdes levantó el guante inmediatamente: “Sí, y no reniego de eso”. Y en tono de reto, preguntó: “¿Querés sacar todos los trapitos al sol?”, para luego revelar su incomodidad con la exposición mediática: “Pero te juro que me cuesta. Me cuesta dormir a la noche, me pasan cosas cuando estoy en esos escandalitos. Soy una persona que realmente padece eso”, concluyó.