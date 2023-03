El romance entre Guillermina Valdés y Javi García llegó a su fin: los motivos

"Él decidió terminar la relación por las cosas que se dijeron en los programas", mencionó el conductor.

"No quiso hablar públicamente (Javier) pero después habló con Ale Castelo que me contó que le dijo esto: 'No me banqué la exposición mediática. Tuve 500 relaciones, de las 500 una con una famosa y me pescaron. Me pasó todo esto de las cámaras y no aguanté' Literalmente le dijo a nuestro cronista 'No la llamé más a Guille'", detalló De Brito.