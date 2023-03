El último posteo de Guillermina Valdés sobre su guerra con Cande Tinelli

Qué fue lo último que dijo Guillermina Valdés en medio de su guerra con Cande Tinelli

guillermina valdes

Previo a tomar esta drástica decisión, la modelo se había mostrado muy decepcionada por el hecho de que la influencer la acusara de hacerle “un poco mal” a su papá.“Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”, expuso en su perfil de Twitter.

Qué dijo Cande Tinelli sobre Guillermina Valdés

El miércoles, durante la primera semana como angelita en LAM, Cande Tinelli dio una explosiva declaración. Al aire, contó que Guillermina Valdés le hizo muy mal a Marcelo Tinelli. Pero eso no fue todo. Más adelante, la influencer se explayó acerca de los detalles del vínculo que tenían como familia ensamblada.

“Yo nunca conecté mucho con ella”, se sinceró ante el conductor Ángel de Brito y sus panelistas, abriendo como nunca la intimidad a esa relación.

“¿En qué no conectaban?”, quiso saber De Brito, quien fuera compañero de Valdés en el jurado de La Academia de ShowMatch. “Somos diferentes”, sostuvo la diseñadora de moda. Y agregó: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...”. En ese instante, el conductor de LAM la interrumpió para comentarle que ellas iban juntas a las presentaciones de su marca de zapatos. “A una sola fui”, aclaró la hija de Tinelli y advirtió: “Y lo hice para apoyar a mi papá”.

“Está todo bien, es su vida, pero yo nunca tuve mucha piel con ella, como algo, no sé, algo energético”, continuó Cande. Y Yanina Latorre le preguntó sobre el vínculo de la actriz con las hijas de su pareja: “¿Y ella con vos, o con ustedes?”, “Mmm, no sé, conmigo más o menos, la respeto pero nunca tuve mucha piel con ella, con mi hermana Mica se llevaba mejor porque ella es mucho más tranquila”, respondió sin dar detalles de la relación de sus otros hermanos, Juana y Francisco -hijos de Tinelli y Paula Robles.

Entonces, Nazarena Vélez le preguntó si creía que Guillermina le había hecho mal a su papá. “Yo creo que un poco sí -respondió Cande-. No quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”, consideró.