Guillermo Coppola contó qué le dijo a la China Suárez tras su entredicho

Este domingo, con las aguas un poco más calmadas, en Implacables, Guillermo Coppola habló sobre su entredicho con la actriz.

“Justo hace un ratito lo hablábamos… que es un tema en el que no tengo que meterme”, aseguró. “A la China Suárez la respeto. Respeto, por sobre todo, a los demás. Soy un tipo respetuoso de la vida”, agregó, mientras la cronista le consultaba si “se le escapó”.

Guillermo Cóppola y la China Suárez: ¿Peleados? | #Implacables

“Me equivoqué”, asumió Guillote. “Dije ‘perdón’, lo hice público… Mala mía, porque no tendría que… Conducía Marcela, que me hace una pregunta, y yo no quise que quedara mal, pedaleando en el aire. Yo dije que había un rumor que nos había llegado, pero que de confirmarse lo íbamos a contar”, agregó.

“Era un rumor. Listo. Lo dejamos ahí. Ella me llamó. Tenía su razón y creo haberle dicho que me equivoqué, aunque en principio no había dicho nada. (…) Pero yo no tengo que hablarlo, por eso me disculpo porque no lo tendría que haber dicho, no es mi estilo y no soy de meterme en cosas que desconozco”, señaló.