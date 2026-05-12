La tristeza de Mario Pergolini luego de despedir a su madre: "Fueron días difíciles"

En ese mismo tono, compartió una reflexión humorística sobre los velatorios: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”. Luego, volvió a mostrarse sincero sobre el difícil proceso que atraviesa: “Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”.

pergolini mensaje madre odp

La anécdota de Mario Pergolini sobre su madre

Un día antes de que trascendiera la noticia del fallecimiento de Beatriz Mancione, Pergolini había contado al aire una particular enseñanza que le dejó su madre. Según recordó, ella insistía en que siempre había que usar ropa interior en buen estado “para que, si te pasa algo, el de la ambulancia te vea bien vestido, aunque estés todo sangrentado y te falte un ojo”.

A partir de esa frase, relató una experiencia reciente vinculada a una visita médica: “En los primeros días tuve que estar en emergencias y vi pasar pacientes en condiciones poco presentables. Justo pasó uno con una combinación horrenda y dije ‘mirá mi mamá cuánta verdad’. Ese consejo de madre que uno dice ‘¿quién se va a preocupar?’, pero lo vi pasar y dije ‘¡mirá qué calzoncillo!’”.