La tristeza de Mario Pergolini luego de despedir a su madre: "Fueron días difíciles"
El conductor habló conmovido tras despedir a su madre, Beatriz Mancione, y agradeció el apoyo de la gente en su regreso a la televisión.
La muerte de Beatriz Mancione, madre de Mario Pergolini, golpeó de lleno al conductor, quien debió poner en pausa las grabaciones de Otro día perdido (El Trece) tras el fallecimiento ocurrido el pasado 7 de mayo. Después de permanecer varios días acompañado por sus afectos más cercanos, el empresario reapareció en televisión.
Durante una transmisión en vivo, Pergolini agradeció el apoyo que recibió de parte del público y destacó el respeto con el que fue tratado en este momento personal. “Gracias a todos. Antes que nada, no quiero decir mucho con todo esto. Gracias al cariño de todos. La verdad es que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia, han sido muy respetuosos en la cancha, en todos lados. La verdad que les agradezco mucho… No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento”, expresó.
El emotivo regreso de Mario Pergolini a la televisión
Horas más tarde volvió a la pantalla chica y fue recibido con una ovación por parte del público presente en el estudio. Visiblemente movilizado, decidió quitarse los lentes oscuros y tomó la palabra: “Antes que nada, gracias por estos días que pasé que fueron un poco difíciles para mí. Gracias a todos por el aplauso”, dijo con la voz quebrada.
Fiel a su estilo, el conductor intentó descontracturar el momento con humor y lanzó algunas bromas relacionadas con funerales. Incluso ironizó sobre haberse mostrado llorando frente a cámara: “Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”, recordó en alusión a una antigua emisión en la que leyó una carta enviada por una abuela a un excombatiente de Malvinas.
En ese mismo tono, compartió una reflexión humorística sobre los velatorios: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”. Luego, volvió a mostrarse sincero sobre el difícil proceso que atraviesa: “Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”.
La anécdota de Mario Pergolini sobre su madre
Un día antes de que trascendiera la noticia del fallecimiento de Beatriz Mancione, Pergolini había contado al aire una particular enseñanza que le dejó su madre. Según recordó, ella insistía en que siempre había que usar ropa interior en buen estado “para que, si te pasa algo, el de la ambulancia te vea bien vestido, aunque estés todo sangrentado y te falte un ojo”.
A partir de esa frase, relató una experiencia reciente vinculada a una visita médica: “En los primeros días tuve que estar en emergencias y vi pasar pacientes en condiciones poco presentables. Justo pasó uno con una combinación horrenda y dije ‘mirá mi mamá cuánta verdad’. Ese consejo de madre que uno dice ‘¿quién se va a preocupar?’, pero lo vi pasar y dije ‘¡mirá qué calzoncillo!’”.
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