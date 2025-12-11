Gustavo Méndez habló tras el tenso cruce con L-Gante: "Nunca me había pasado"

Embed - ENTREVISTA Y ESCÁNDALO: Gustavo Méndez explicó su cruce con L-Gante en vivo en La mañana con Moria

La actitud de L-Gante tuvo una gran repercusión, por lo que se habló durante todo el día sobre este tema en los diferentes ciclos de espectáculos. Intrusos fue uno de los que se hizo eco en las redes sociales y el propio Gustavo salió a responder.

“Para un programa de 25 años en TV ‘ubicar’ es ser prepotente, insultar, ser desubicado y casi violento, con contacto físico", expresó a través de su cuenta de X, ex Twitter.