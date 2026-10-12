Video: así hablaba Darío Giordano cuando Romina Yan estaba embarazada
Tras la denuncia de su hijo Valentín Yankelevich, se viralizaron varios videos de cómo era la relación entre la hija de Cris Morena y su por entonces esposo.
Luego de que Valentín Yankelevich denunciara a su padre, Darío Giordano, por numerosos episodios de violencia física y verbal, los videos de archivo de Romina Yan continúan conmoviendo al público. En un emotivo fragmento televisivo que resurgió recientemente, se puede ver a la actriz participando de una entrevista donde una muy joven María Laura Santillán le presenta un saludo especial.
Se trataba de un video grabado por su esposo, Darío Giordano -hoy denunciado públicamente por sus dos hijos varones- quien siempre mantuvo un perfil muy bajo y alejado de las cámaras de televisión debido a su trabajo técnico.
Pese a su habitual reticencia al plano mediático, Giordano se había animado a grabar un mensaje para su pareja durante uno de sus embarazos.
Video: así hablaba Darío Giordano cuando Romina Yan estaba embarazada
"Bueno amor, te mando un beso grande. Espero que la estés pasando bien y no te olvides de cuidar mucho esa panza. Nada más, te adoro", expresó Giordano mirando a la cámara con soltura y afecto. En el estudio, la reacción de Romina Yan era pura ternura por entonces.
Con una sonrisa radiante dibujada en el rostro, no pudo ocultar la emoción ni la sorpresa ante el saludo de su marido: "¡Es tan tímido!", exclamó entre risas al ver el video.
La conductora del ciclo también destacó el gesto de Giordano, elogiando la actitud de haber superado su timidez por amor: "Es un tímido, pero es un valiente impresionante... se encaró igual la historia más complicada y dio la cara", resaltando el fuerte e incondicional vínculo que los unía.
Por supuesto, nadie imaginaría que ese mismo "tímido" resultaría ser luego el artífice de un infierno para sus propios hijos.
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