Video: así hablaba Darío Giordano cuando Romina Yan estaba embarazada

La conductora del ciclo también destacó el gesto de Giordano, elogiando la actitud de haber superado su timidez por amor: "Es un tímido, pero es un valiente impresionante... se encaró igual la historia más complicada y dio la cara", resaltando el fuerte e incondicional vínculo que los unía.

Por supuesto, nadie imaginaría que ese mismo "tímido" resultaría ser luego el artífice de un infierno para sus propios hijos.