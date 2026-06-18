Habló Jorge, el papá de Lionel Messi: "Qué quilombo que armé"

Cabe señalar que ambas se conocen, dado que Celia ha ido varias veces al teatro a ver a la actriz. Al respecto, Peña señaló anteriormente: "Yo no conozco a Messi, le escribí a Celia porque ella siempre viene a verme al teatro. Le dije que lo lamentaba muchísimo, no puedo volver el tiempo atrás".

Por otro lado, Celia también indicó que Jorge se recupera favorablemente y que pronto "estará mucho mejor".

celia messi