Habló Jorge, el papá de Lionel Messi: "Qué quilombo que armé"
Celia y Jorge, padres de Messi, estaban mirando LAM (América) al momento de que Ángel de Brito desarrolló lo sucedido con Flor Peña y dejaron un mensaje.
Tras la fake news sobre la salud de Jorge, el padre de Lionel Messi, una ola de repercusiones avanzó sobre Flor Peña, con aires de cancelación. Lo cierto es que la actriz y conductora de un programa de streaming en Luzu TV difundió una noticia falsa que no estaba chequeada y estalló el escándalo.
Una vez más calmadas las aguas, Ángel de Brito abordó lo sucedido en LAM (América) y recibió un mensaje de Celia Cuccittini y Jorge Messi: desde la internación, el padre del astro mundial habló con el conductor. "Qué quilombo que armé", bromeó, en medio del estallido mediático.
En tanto, Celia le confió al conductor que el episodio de la fake news "fue horrible". Y aseguró que obliga a su esposo a mirar LAM con ella.
Qué dijo Celia, la mamá de Lionel Messi, tras la fake news difundida por Flor Peña
Tras el escándalo que la tiene como protagonista, Flor Peña salió al aire de "Sálvese quien pueda" (América) para hablar con Yanina Latorre sobre la difusión de la fake news sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en su ciclo de Luzu TV. No obstante, una de las novedades que generó mayor trascendencia fue la reacción de Celia Cuccittini.
De acuerdo a lo revelado por la periodista Pilar Smith, la mamá de la Pulga aseguró que le "responderá el mensaje a Flor Peña".
Cabe señalar que ambas se conocen, dado que Celia ha ido varias veces al teatro a ver a la actriz. Al respecto, Peña señaló anteriormente: "Yo no conozco a Messi, le escribí a Celia porque ella siempre viene a verme al teatro. Le dije que lo lamentaba muchísimo, no puedo volver el tiempo atrás".
Por otro lado, Celia también indicó que Jorge se recupera favorablemente y que pronto "estará mucho mejor".
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