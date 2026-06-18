Qué dijo Celia, la mamá de Lionel Messi, tras la fake news difundida por Flor Peña
Tras la noticia falsa sobre la salud de Jorge Messi, la madre del astro mundial le confió a Pilar Smith que responderá el mensaje que le envió la actriz.
Tras el escándalo que la tiene como protagonista, Flor Peña salió al aire de "Sálvese quien pueda" (América) para hablar con Yanina Latorre sobre la difusión de la fake news sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en su ciclo de Luzu TV. No obstante, una de las novedades que generó mayor trascendencia fue la reacción de Celia Cuccittini.
De acuerdo a lo revelado por la periodista Pilar Smith, la mamá de la Pulga aseguró que le "responderá el mensaje a Flor Peña".
Cabe señalar que ambas se conocen, dado que Celia ha ido varias veces al teatro a ver a la actriz. Al respecto, Peña señaló anteriormente: "Yo no conozco a Messi, le escribí a Celia porque ella siempre viene a verme al teatro. Le dije que lo lamentaba muchísimo, no puedo volver el tiempo atrás".
Por otro lado, Celia también indicó que Jorge se recupera favorablemente y que pronto "estará mucho mejor".
Flor Peña confirmó que "se terminó El show del verano" en Luzu TV: Marley tampoco sigue
Difundir una fake news puede costar caro en los medios de comunicación, especialmente, cuando tienen que ver con figuras tan reconocidas como es el caso de Lionel Messi. Por eso, luego de que Flor Peña hablara sin chequear sobre la salud de Jorge Messi, padre del astro mundial, se armó un escándalo difícil de frenar.
Tras ser consultada por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América) sobre su continuidad en Luzu TV, Peña dijo: "Yo hablé con Nico, no puedo, ahora no es momento. No tengo ganas. Fue de común acuerdo, charlamos un rato y quedamos en que era mejor ahora, yo no puedo volver, nuestro programa es alegría, no es momento".
Luego, cuando le preguntaron si había hablado con Marley, señaló: "Sí, claro que hablé con Marley, no, no, por ahora no, no, se terminó El show del verano".
Y añadió: "Voy a hablar más tarde con las productoras, cuando yo esté mejor. Yo fui la primera en decirle, te lo puede confirmar Nico, por favor no los eches, pero me excede, nos excede a todos y lo lamento mucho", sostuvo Flor.
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