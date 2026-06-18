Qué dijo Celia, la mamá de Lionel Messi, tras la fake news difundida por Flor Peña

Flor Peña confirmó que "se terminó El show del verano" en Luzu TV: Marley tampoco sigue

Difundir una fake news puede costar caro en los medios de comunicación, especialmente, cuando tienen que ver con figuras tan reconocidas como es el caso de Lionel Messi. Por eso, luego de que Flor Peña hablara sin chequear sobre la salud de Jorge Messi, padre del astro mundial, se armó un escándalo difícil de frenar.

Tras ser consultada por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América) sobre su continuidad en Luzu TV, Peña dijo: "Yo hablé con Nico, no puedo, ahora no es momento. No tengo ganas. Fue de común acuerdo, charlamos un rato y quedamos en que era mejor ahora, yo no puedo volver, nuestro programa es alegría, no es momento".

Luego, cuando le preguntaron si había hablado con Marley, señaló: "Sí, claro que hablé con Marley, no, no, por ahora no, no, se terminó El show del verano".

flor peña luzu tv marley Flor Peña confirmó que "El show del verano" se terminó.

Y añadió: "Voy a hablar más tarde con las productoras, cuando yo esté mejor. Yo fui la primera en decirle, te lo puede confirmar Nico, por favor no los eches, pero me excede, nos excede a todos y lo lamento mucho", sostuvo Flor.

flor peña no sigue el programa