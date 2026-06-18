Flor Peña confirmó que "se terminó El show del verano" en Luzu TV: Marley tampoco sigue

Comunicado oficial de la familia sobre la salud de Jorge Messi

Luego de que circularan falsas versiones, la familia del capitán argentino publicó un comunicado oficial aclarando el verdadero estado clínico de Jorge Messi. El entorno del astro desmintió los rumores, confirmó que se encuentra bajo cuidado médico y mostró un profundo malestar general.

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A través de las redes sociales del periodista Gastón Edul, el círculo íntimo del diez dio a conocer la verdad sobre la situación. "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señala el inicio del texto.

Ante las versiones infundadas que tomaron trascendencia pública recientemente, los allegados fueron categóricos: "La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

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El pedido de respeto al entorno de la Selección Argentina

El escrito remarca de forma contundente que únicamente el círculo más cercano cuenta con información real y precisa, invalidando cualquier otra declaración externa o mediática. "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", sentenciaron.

Finalmente, agradecieron las constantes muestras de cariño y preocupación recibidas por parte de los fanáticos y solicitaron que se preserve la total privacidad, confidencialidad e intimidad de Jorge Messi y de toda su familia durante este proceso, aclarando que cualquier novedad de relevancia será comunicada de manera oportuna a través de los canales correspondientes.