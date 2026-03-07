Harry Styles lanzó su nuevo álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

Este es el cuarto álbum de estudio del artista y su primer lanzamiento musical desde el álbum Harry's House, que batió récords en 2022 y se llevó el premio al Álbum del Año en los Grammy 2023. Este proyecto, compuesto por 12 track, ha sido escrito por Harry y producido por Kid Harpoon, e incluye el sencillo número uno «Aperture».