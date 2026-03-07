Harry Styles lanzó su nuevo álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"
Este nuevo proyecto desafía las expectativas y presenta una fusión de géneros que refleja la euforia de estar entre el público.
Harry Styles, ha lanzado su esperado nuevo álbum KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. Acompañando al álbum, se encuentra el video de “American Girls”, dirigido por el ganador de GRAMMY®, James Mackel.
Este es el cuarto álbum de estudio del artista y su primer lanzamiento musical desde el álbum Harry's House, que batió récords en 2022 y se llevó el premio al Álbum del Año en los Grammy 2023. Este proyecto, compuesto por 12 track, ha sido escrito por Harry y producido por Kid Harpoon, e incluye el sencillo número uno «Aperture».
Para celebrar el lanzamiento del álbum, Netflix ofrecerá a los fans la primera actuación en directo del nuevo álbum el domingo 8 de marzo a las 19:00 GMT. Sintoniza en su totalidad y en todo el mundo, para ver el concierto que ofreció el viernes 6 de marzo en Manchester, Inglaterra.
Harry también ha lanzado las tiendas pop-up KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. alrededor del mundo en colaboración con American Express, en 16 ubicaciones en Ámsterdam, Atlanta, Berlín, Chicago, Houston, Londres, Los Ángeles, Miami, Nueva York, París, Phoenix, Roma, Seattle, Sídney, Tokio y Toronto.
El próximo sábado, Harry volverá al programa Saturday Night Live de la NBC como presentador e invitado musical por segunda vez el 14 de marzo. Además, hará su esperado regreso a los escenarios internacionales con una residencia en siete ciudades en 2026. Promocionado por Live Nation, Together, Together incluirá 67 paradas totales en las siguientes ciudades: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney de mayo a diciembre.
Entre los momentos más destacados de la gira se incluyen 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York y seis noches en el estadio de Wembley. Entre los invitados especiales se encuentran Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman en fechas seleccionadas.
