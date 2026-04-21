"Hechizo de amor: la magia continúa": así será el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman
La película de 1998 finalmente tendrá una secuela que ya tiene fecha de estreno para este 2026. Mira el primer adelanto y conocé los detalles.
La nostalgia y lo sobrenatural se fusionan en uno de los anuncios cinematográficos más esperados de la temporada. Warner Bros. ha revelado oficialmente el primer adelanto de "Hechizo de Amor: La magia continúa", la continuación de la icónica película de 1998. El avance fue presentado inicialmente de forma exclusiva en la CinemaCon, el evento anual que reúne a los dueños de cines en Las Vegas, y ahora confirma que la llegada a la pantalla grande está programada para septiembre de este año.
Bajo la dirección de Susanne Bier, esta nueva entrega promete expandir el universo místico de la familia Owens. Según la sinopsis oficial compartida por el estudio, la trama "regresa a un mundo impregnado de travesuras a la luz de la luna y poderosa magia ancestral, donde las hermanas Owens deben enfrentarse a la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas en un evento cinematográfico imperdible lleno de diversión, magia y caos".
La historia retoma la vida de las protagonistas años después de los eventos originales. Sally (Sandra Bullock) ahora lidia con la crianza de sus hijas ya adultas, quienes han empezado a forjar sus propios caminos. Por su parte, Gilly (Nicole Kidman) parece haber encontrado la serenidad en una vida apacible junto a un gato negro. Sin embargo, la tranquilidad se ve interrumpida por la aparición de un personaje interpretado por Lee Pace, quien obliga a las hermanas a abandonar su hogar en Nueva Inglaterra para embarcarse en una misión cargada de drama y peligro.
El elenco combina a las estrellas originales con una nueva generación de talentos:
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Regresos confirmados: Además de las protagonistas, Stockard Channing y Dianne Wiest volverán a dar vida a las inolvidables tías Frances y Jet Owens.
Nuevas incorporaciones: Se suman al reparto Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod, aportando frescura a la dinastía de brujas.
Producción y origen literario
El guion de esta secuela fue desarrollado por Akiva Goldsman y Georgia Pritchett, tomando como punto de partida la novela publicada en 2021, "El libro de la magia" de Alice Hoffman. Este libro representa el cuarto volumen de la saga literaria Practical Magic.
En cuanto a la producción, tanto Nicole Kidman como Sandra Bullock asumen roles de productoras junto a Denise DiNovi. La producción ejecutiva cuenta con nombres de peso como Andrew Kosove, Broderick Johnson, Donald Sabourin y la propia autora, Alice Hoffman, asegurando que la esencia de la obra original se mantenga intacta en este nuevo capítulo cinematográfico.
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