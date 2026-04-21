"Hechizo de amor: la magia continúa": así será el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman

La nostalgia y lo sobrenatural se fusionan en uno de los anuncios cinematográficos más esperados de la temporada. Warner Bros. ha revelado oficialmente el primer adelanto de "Hechizo de Amor: La magia continúa", la continuación de la icónica película de 1998. El avance fue presentado inicialmente de forma exclusiva en la CinemaCon, el evento anual que reúne a los dueños de cines en Las Vegas, y ahora confirma que la llegada a la pantalla grande está programada para septiembre de este año.